Еврокомиссия готова немедленно разблокировать €14,2 млрд для нового правительства Венгрии, и в скором времени могут быть разблокированы еще €2,2 млрд по линии науки, образования и культуры. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Брюсселе.

«Мы готовы разблокировать €10 млрд [европейского финансирования], блокируемых на протяжении многих лет. Мы также согласовали условия для разблокирования €4,2 млрд в рамках Фонда сплоченности ЕС», — заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что еще €2,2 млрд могут быть разблокированы по линии науки, образования и культуры «в скором будущем». В первую очередь речь идет о европейской программе научных обменов «Эразмус».

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия и правительство Венгрии уже начали разработку реформ, проведения которых Брюссель требует от Венгрии, в первую очередь в сфере «борьбы с коррупцией».