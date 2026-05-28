Вооруженные силы Латвии начали устанавливать вдоль границы с Россией так называемые «зубы дракона» – противомобильные заграждения, сообщает LSM.

Бетонные конструкции возводятся в три линии общей шириной порядка 10 метров. Их основная задача – исключить возможность пересечения границы военной техникой.

Масса каждого «зуба дракона» составляет около 1,5 тонны. При этом элементы размещаются практически вплотную друг к другу, оставляя минимальные промежутки, чтобы техника не могла преодолеть препятствие.

Проект Балтийской линии обороны реализуется совместно с Литвой, Эстонией и Польшей. Он стартовал около двух лет назад – завершить все запланированные работы предполагается к 2028 году.