По случаю 28 Мая — Дня независимости в столице Чехии состоялся торжественный прием, организованный посольством Азербайджана в Праге. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, которое со вступительной речью открыл посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев, приняли участие также высокие гости — Премьер-министр страны Андрей Бабиш и спикер нижней палаты парламента Томио Окамура.

Премьер-министр А. Бабиш сказал, что сегодня Азербайджан и Чехия имеют превосходные и динамично развивающиеся отношения, а сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться во многих сферах. Он обратил внимание присутствующих на то, что экономическое взаимодействие является одним из ключевых столпов двустороннего партнерства, а чешские компании высоко ценят сотрудничество с Баку. Особое значение глава правительства придал энергетическому сотрудничеству, заявив, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Чехию. По словам А. Бабиша, в условиях, когда энергетическая безопасность приобретает особое значение, наличие такого надежного партнера, как Азербайджан, имеет для Чехии стратегическую важность.

Премьер-министр также напомнил о своем недавнем визите в Азербайджан, в рамках которого состоялась встреча с Президентом Ильхамом Алиевым в Габале. Он отметил, что чешскую делегацию сопровождали представители более 40 компаний, что свидетельствует о высокой заинтересованности Праги в дальнейшем расширении экономических связей и создании новых возможностей для бизнеса.

А. Бабиш добавил, что был впечатлен темпами развития Азербайджана, амбициями страны и уверенностью в будущем, а также подчеркнул гостеприимство и открытость азербайджанского народа во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. По его словам, Чехия намерена и далее укреплять отношения с Азербайджаном на основе доверия, практического сотрудничества и взаимной выгоды.

Затем состоялся концерт, на котором выступили мастера искусства двух стран.