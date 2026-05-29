Британское издание Daily Express опубликовало статью, посвящённую мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, а также деятельности бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, который, как отмечает автор публикации, оказался в центре нового скандала.

Издание пишет, что, несмотря на многочисленные спорные заявления президента США Дональда Трампа о его роли в урегулировании международных конфликтов, одним из немногих случаев, где Вашингтон действительно сыграл позитивную роль, стал процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Автор отмечает, что Трамп не был инициатором мирного процесса, однако выступил его катализатором, приняв лидеров двух стран в Белом доме и поддержав проекты по развитию региональных транспортных маршрутов.

По мнению автора, устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам всего региона, Европы и Запада в целом, поскольку открывает новые транспортные и энергетические коридоры в обход России и Ирана.

На этом фоне издание подвергает критике недавнее «расследование» британских парламентариев, посвящённое «уничтожению армянского культурного наследия» на деоккупированных территориях. Автор отмечает, что слушания носили односторонний характер, поскольку среди приглашённых выступающих не было ни одного представителя Азербайджана, а все участники представляли проармянские и пророссийские позиции.

Особое внимание Daily Express уделяет бывшему прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо, который принимал участие в этих слушаниях.

Издание напоминает, что ранее имя Окампо фигурировало в азербайджанских СМИ после публикации скрытой записи, на которой он обсуждает получение финансирования от «богатых российских армян». Кроме того, автор ссылается на публикацию Der Spiegel, согласно которой Окампо в последние годы занимался консультированием состоятельных клиентов, среди которых фигурировали лица, связанные с бывшим режимом Муаммара Каддафи и прежним руководством так называемого «Арцаха».

Как подчёркивает Daily Express, именно по заказу тогдашнего лидера сепаратистского режима Окампо подготовил доклад, обвиняющий Азербайджан в «геноциде». При этом автор отмечает, что данный документ впоследствии подвергся критике со стороны британских юристов и специалистов по вопросам геноцида, которые назвали его «фундаментально ошибочным» и не основанным на сбалансированном анализе имеющихся доказательств.

Издание также обращает внимание на политический контекст происходящего. Автор полагает, что проведение подобных слушаний незадолго до парламентских выборов в Армении может сыграть на руку пророссийским силам, выступающим против курса премьер-министра Никола Пашиняна на нормализацию отношений с Азербайджаном и сближение с Западом.

Отдельно автор Daily Express останавливается на роли России в регионе. Издание пишет, что Москва остаётся единственной стороной, которая не заинтересована в устойчивом мире на Южном Кавказе. По мнению автора, влияние Кремля на протяжении десятилетий основывалось на зависимости Армении и других постсоветских государств от России в вопросах безопасности и экономики. Однако сегодня ситуация меняется: Азербайджан укрепляет свои позиции как самостоятельная региональная сила и союзник Запада, а Армения всё активнее дистанцируется от Москвы и развивает отношения с Европейским союзом. Автор полагает, что более стабильный Южный Кавказ ослабляет позиции России в регионе, поэтому Кремль не заинтересован в окончательном урегулировании азербайджано-армянского конфликта.

«Для пророссийской оппозиции это британское расследование стало настоящим подарком», — пишет Daily Express.