Двигаться в сторону ЕС — суверенное право Армении, но она не должна делать это за счет финансов стран ЕАЭС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза, что является суверенным правом Армении. Но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС, она это должна делать за свой счет», — сказал он.

По словам Пескова, Армения по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ею нормы войдут в противоречия с нормами и правилами ЕАЭС.