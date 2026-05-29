Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран не намерен передавать свои запасы обогащенного урана третьей стране, тем самым отвергнув один из вопросов, поднятых в ходе обсуждения возможного соглашения с Вашингтоном.

Эбрахим Азизи заявил, что Соединенные Штаты не заслуживают доверия на переговорах и что никакое соглашение не будет достигнуто, если Вашингтон не изменит свое поведение.

Азизи также отметил, что Исламская Республика стремится к постоянному контролю и управлению Ормузским проливом, охарактеризовав это как долгосрочную политику, а не временную меру.