Принадлежащее турецкому владельцу судно под флагом Вануату накануне вечером атаковано БПЛА в Чёрном море, два члена экипажа, являющиеся гражданами Турции, получили лёгкие ранения, сообщает турецкий МИД.

«Вчера вечером (28 мая) турецкое судно под флагом Вануату, перевозившее сухой груз из Одесского порта Украины в Турцию, было атаковано беспилотником», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что Генконсульство в Одессе держит на контроле ситуацию с турецкими гражданами, проходящими службу на корабле.

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с рисками и угрозами для региона из-за эскалации военных действий в Чёрном море и потенциальных негативных последствиях для республики.

В Анкаре вновь заявили о необходимости обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море.