В России отреагировали на решение Бухареста объявить генконсула РФ персоной нон грата и закрыть генеральное консульство в румынской Констанце.

«Что касается реакции на объявление российского генконсула персоной нон грата и закрытия генконсульства, я вас заверяю, реакция не заставит себя ждать», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии RT.

16:37 Румыния из-за инцидента с БПЛА приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Констанце, генеральный консул объявлен персоной нон грата.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, на котором обсуждались последствия падения беспилотника на дом в румынском городе Галац.

«В этой ситуации генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата и генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто», — сказал глава государства. Его выступление транслировалось на сайте президентской администрации.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В МИД страны заявили, что вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне.