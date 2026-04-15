В Армении продолжается судебный процесс над архиепископом Багратом Галстаняном, лидером движения с претенциозным названием «Священная борьба». Сам он, впрочем, предпочитает именовать себя Багратом Србазаном. Это тот самый архиепископ, который пытался организовать массовые шествия, пешие марши и т.д. под неприкрытыми лозунгами реванша, появлялся на публике в белых одеждах и с массивным крестом, изготовленным из пуль и гильз, а потом был арестован за подготовку государственного переворота. Сегодня архиепископ — в роли подсудимого.

И вот такая «судебно-политическая» хроника современной Армении порой преподносит примечательные сюрпризы. Вот и на сей раз защита арестованного архиепископа проговорилась: в доме архиепископа Баграта Галстаняна обнаружили документ с упоминанием «нападения на вражескую страну и захвата 150–250 тысяч гражданских лиц». Название этой самой «вражеской страны» не указывается, но из контекста становится понятным: речь идёт об Азербайджане.

Теоретически можно было бы отмахнуться. Митинговая кампания Баграта Галстаняна, напомним, безнадёжно провалилась, скандальному архиепископу так и не удалось привлечь под свои знамёна внушительное число сторонников и повторить успех пеших маршей Никола Пашиняна времён его «шашлычной революции» и т.д. Но нет сомнений: документы, обнаруженные в офисе архиепископа Баграта Галстаняна, весьма точно и информативно отражают настроения реваншистских кругов Армении.

Как уже не раз отмечалось, в случае успеха реваншистов на выборах в июне нынешнего года есть серьёзный риск, что мирный процесс будет отброшен назад, а все позитивные результаты последнего времени обнулены. Теперь же всё больше доказательств, что в реваншистских кругах планировали и планируют новую агрессивную войну и новые территориальные захваты, причём куда большего масштаба, чем это было во время боевых действий начала девяностых. И при этом вряд ли полагаются на молитвы и пешие марши. Планы новой войны рассматриваются в этом лагере всерьёз.

А вот здесь необходимо расставить точки над i. Любая попытка реванша для Армении сегодня означает не просто риск, а системный кризис государственности. Военный баланс, который в начале 1990-х позволял Еревану добиваться тактических преимуществ, за последние годы претерпел фундаментальные изменения. Последовательность поражений — от апреля 2016 года до событий 2020-го и последующих эпизодов — лишь закрепила эту трансформацию, превратив её в устойчивую тенденцию.

С тех пор асимметрия только усилилась. В этих условиях ставка на новую эскалацию лишена как военного, так и политического ресурса. Армения не располагает ни достаточными возможностями для ведения наступательной войны, ни убедительной легитимацией для подобных действий на международной арене. Более того, надежды на внешнюю поддержку выглядят всё менее реалистичными в мире, где внимание ключевых игроков рассредоточено и перегружено другими кризисами.

В результате пространство для манёвра сужается до тактики управляемой нестабильности — локальных провокаций, приграничных инцидентов, попыток поддерживать постоянное напряжение. Однако такая стратегия не создаёт новых возможностей, а лишь консервирует конфликт, возвращая регион к состоянию хронической турбулентности. В долгосрочной перспективе это означает отказ от модернизационной повестки и от любых проектов устойчивого развития. И если для Азербайджана подобный сценарий является вызовом, но не экзистенциальной угрозой, то для самой Армении он чреват куда более глубокими и системными последствиями.