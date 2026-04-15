Квота на хадж в Азербайджане заполнена уже на 98%.

Об этом Trend сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

По его словам, по квоте осталось около 2% свободных мест.

«Ожидается, что квота будет полностью заполнена уже сегодня. Если это произойдёт, приём документов будет прекращён в течение дня. После завершения регистрации будет предоставлена подробная информация», — отметил он.

Он также сообщил, что первый рейс паломников в хадж запланирован на 17 мая. В этой группе будет 180 человек.

Стоимость хаджа в этом году составляет 6 100 долларов США, что эквивалентно 10 388 манатам.

Ранее Вюсал Джахангири отмечал, что региональная напряжённость не повлияла на процесс подачи заявлений: регистрация продолжается в обычном режиме, отказов от поездок не зафиксировано.