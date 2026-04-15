В январе–марте текущего года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 11 125,1 млн кубометров газа, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, 50,8% транспортировки газа было осуществлено по Южно-Кавказскому газопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум.

По этому трубопроводу экспортируется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении «Шахдениз».

Так, за отчётный период по данному трубопроводу было транспортировано 5 653,4 млн кубометров газа (рост составил 3,8%).