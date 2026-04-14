Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в Оманский залив и расположился к востоку от Ормузского пролива, сообщила BBC, ссылаясь на европейские спутниковые снимки.

Они показывают авианосец USS Abraham Lincoln, размещенный на восточной окраине Оманского залива примерно в 200 км к югу от иранского побережья.

Это самый близкий к Персидскому заливу район, куда впервые зашел американский авианосец с начала военной операции против Ирана, отмечает ВВС.

На снимках, сделанных в субботу, также видны два ракетных эсминца, входящих в состав авианосной ударной группы, которую возглавляет USS Abraham Lincoln.