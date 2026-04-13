Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором отметил растущую роль Азербайджана в формировании новой энергетической и логистической архитектуры Евразии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В публикации отмечается, что, несмотря на повышенное внимание мирового сообщества к Ормузскому проливу, именно Южный Кавказ и Каспийский регион постепенно приобретают значение альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов. Азербайджан при этом характеризуется как «стратегически важный, но недооценённый игрок», влияющий на перераспределение энергетических потоков за пределами Персидского залива.

Отдельное внимание уделяется роли Каспийского бассейна, который рассматривается как относительно стабильный источник нефти и газа. По оценке авторов, Азербайджан усиливает позиции не только как экспортёр энергоресурсов, но и как важный транзитный и логистический центр.

Также подчёркивается гуманитарная и дипломатическая активность Баку в отношении Иран, включая поставки помощи в северные регионы страны. Аналитики расценивают это как сочетание политики сдерживания и деэскалации, а также попытку поддерживать баланс между различными региональными центрами силы, включая Турцию и Израиль.

Кроме того, в материале отмечается интерес США к развитию транспортного проекта Среднего коридора, связывающего Центральную Азию с Европой.

В заключение The National Interest приходит к выводу, что Азербайджан постепенно выходит за рамки регионального игрока и становится важным элементом формирующейся системы международной безопасности, где ключевую роль играют энергетика, транспортные маршруты и геополитический баланс между крупными центрами силы.