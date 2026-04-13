В акватории Каспийского моря на расстоянии около 3 км от побережья проведены мониторинговые мероприятия по оценке качества воды.

Как сообщили в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана, в проверке приняли участие сотрудники службы государственного контроля за использованием и охраной вод, а также полиции на водном транспорте Министерство внутренних дел Азербайджана.

В ходе мониторинга были отобраны пробы воды с различных глубин с использованием современного оборудования, а также проведена первичная оценка показателей качества на месте. Дополнительно специалисты обследовали прибрежные предприятия, потенциально оказывающие влияние на экологическое состояние моря.

Отобранные образцы направлены в центральную лабораторию для детального анализа. По его итогам будет дана оценка степени загрязнения и экологического состояния воды, а при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.