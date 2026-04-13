Переговоры в Исламабаде, на которые возлагалось столько надежд, сорваны. Сторонам не удалось договориться, Тегеран обвиняет своих визави в выдвижении максималистских требований и т.д. И, кроме всего прочего, это означает, что в результате переговоров так и не удалось восстановить судоходство в Ормузском проливе — той самой судоходной «артерии», через которую экспортируется значительная часть нефти стран Персидского залива. Мировую экономику продолжает лихорадить. И самое главное — судя по всему, у США нет чёткого плана, как этой иранской стратегии противостоять.

Здесь не обойтись без ретроспективы. У Ирана уже есть опыт «танкерной войны». Во время конфликта Ирана и Ирака иранские ВМС вели настоящую охоту за танкерами стран Залива. В ответ США объявили, что танкеры Кувейта будут идти по Ормузскому проливу под флагами США и с американским военно-морским эскортом. На сей раз столь решительных мер Вашингтон не принимает, и в Тегеране из этого, безусловно, делают выводы. Более того, складывается впечатление, что перекрытие Ормузского пролива оказалось для США полной неожиданностью, что, по меньшей мере, странно.

Иран неоднократно отрабатывал на учениях и манёврах сценарий перекрытия этого пролива. И, казалось бы, с учётом значения Ормузского пролива для мировой экономики США должны были куда раньше, чем приступать к ракетным и бомбовым ударам по Ирану, отработать на учениях возможную тактику противодействия. Если даже с учётом новых веяний провести учения непосредственно в Ормузском проливе было затруднительно, оставался сценарий хотя бы командно-штабных учений. Но ничего похожего, судя по всему, сделано не было. Вашингтон сегодня действует на «живую нитку».

Можно долго гадать, почему так произошло, и строить версии, что в США были уверены: после первых же ракетных ударов в Иране действующая власть «посыпется». Сценарий перекрытия пролива просто не принимали всерьёз. А Иран тем временем сделал именно то, к чему готовился долгие годы, поставив в тупик США и ещё получив в качестве приятного бонуса серьёзные проблемы США во взаимоотношениях с европейскими союзниками. Строго говоря, проблемы эти существовали и до нынешней войны, но именно отказ европейцев поддержать Вашингтон в Ормузском проливе их многократно обострил.

И это ещё не всё. У Тегерана остаются такие «прокси», как йеменские хуситы. И вот они с самого начала нынешней войны весьма прозрачно намекают на возможность перекрытия ещё одной важной судоходной «артерии» — Баб-эль-Мандебского пролива. Проще говоря, «запереть» выход из Красного моря в Индийский океан. Альтернатива как бы есть — двинуться на север к Суэцкому каналу. Но добраться до покупателей нефти в Азии таким путём очень трудно и хлопотно.

А тогда уже становится понятно: Иран не просто использует свои преимущества в географии и логистике. Тегеран, по сути дела, выигрывает у США «логистическую войну», и Вашингтону этой тактике оказалось нечего противопоставить. Или необходимо договариваться с Ираном, где уже почувствовали «слабину» и полны решимости дожать Вашингтон, или проводить куда более масштабную военную операцию, к которой морально и политически США, судя по всему, не готовы.