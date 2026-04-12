Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на парламентских выборах, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Как и во время прошлых выборов, премьер приехал на избирательный участок на личном автомобиле. По пути, как и на участке для голосования, его сопровождала служба безопасности.

Как сообщает Reuters, по традиции он проголосовал это на избирательном участке в здании начальной школы недалеко от своего дома в 12-м районе Будапешта.

После голосования он заявил в беседе с журналистами, что его главная цель — одержать победу: «Я пришёл сюда, чтобы победить. Европа приближается к серьёзному кризису, и Венгрии необходимо сильное национальное единство, чтобы противостоять этому».

Премьер-министр Венгрии сообщил также, что после выборов в первую очередь поблагодарит своих сторонников.

Отметим, что борьба на парламентских выборах в Венгрии идет за 199 депутатских мест, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 — по одномандатным округам. Правящей коалиции в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младшего партнера — Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — противостоит оппозиционная партия «Тиса». ФИДЕС возглавляет Орбан, «Тису» — евродепутат Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой Брюсселя.

По прогнозам, из других политических партий шансы преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент есть только у праворадикальной «Нашей родины» во главе с Ласло Тороцкаи.