Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Венгрии, сообщили в Национальном избирательным бюро.

Голосование началось в 6:00 по местному времени.

На предстоящих выборах решится, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и ее младшего партнера — Христианско-демократической народной партии или же победу одержит оппозиционная «Тиса». Лидер «Тисы» Петер Мадьяр выступает за более тесную интеграцию с Евросоюзом и НАТО.

В выборах также участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки».

Жители страны изберут 199 депутатов. Распределение мест в парламенте будет происходить по смешанной системе — 106 мандатов разыграют в одномандатных округах по мажоритарному принципу, остальные 93 распределят пропорционально между партиями, преодолевшими барьер в 5% по партийным спискам.

По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона венгерских граждан как внутри страны, так и за ее пределами.