МИД Турции резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его позицию относительно переговоров США и Ирана и за нападки на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нынешняя цель Нетаньяху — подорвать продолжающиеся мирные переговоры и продолжить свою экспансионистскую политику в регионе. В противном случае он предстанет перед судом в собственной стране и, вероятно, получит тюремный срок. Турция останется на стороне невинных мирных жителей», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство указало, что «нападки израильских чиновников на Эрдогана с использованием безосновательных, высокомерных и ложных обвинений являются следствием дискомфорта, вызванного той правдой, которую Турция высказывала на всех платформах».