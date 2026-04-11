В Хатаинском районе Баку продолжаются ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке канализационного коллектора диаметром 1200 мм, обрушившегося из-за строительства жилых домов над его трассой.

Об этом сообщили в Госагентстве водных ресурсов и Объединённой службе водоснабжения крупных городов.

Отмечается, что в зоне проведения работ обеспечены меры безопасности, установлены защитные дамбы.

После проведения масштабных земляных работ на глубине около 9 метров удалось обнаружить повреждённый участок коллектора. Он будет полностью заменён.

Для эффективной организации работ создан штаб, который возглавляет председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов.

Ранее сообщалось, что на данном участке была перенесена и заменена 100-метровая часть чугунного трубопровода диаметром 500 мм, находившегося под жилыми домами, на полиэтиленовые трубы. Также были демонтированы старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, заменённые новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм.

Перед возникновением аварийной ситуации жителям уже было направлено предупреждение о возможных рисках.