Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах. В ведомстве отметили, что часть граждан продолжает пренебрегать правилами безопасного поведения на воде.

МЧС напомнило, что запрещается купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах и реках, заплывать за обозначенные границы зоны купания, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться там в состоянии алкогольного опьянения, а также заходить в пляжную зону на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Также отмечается, что дети на пляже должны находиться под постоянным присмотром взрослых, необходимо соблюдать указания спасателей и предупреждающих знаков. Ведомство подчеркнуло, что длительное пребывание на солнце и купание после наступления темноты опасны для здоровья.