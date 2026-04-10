«Логистические» новости на Южном Кавказе сегодня в той или иной степени связаны с Казахстаном. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева и министра транспорта Нурлана Сауранбаева. В числе прочего в ходе беседы были затронуты проекты Среднего коридора, Транскаспийского зеленого энергетического коридора и волоконно-оптической линии, в рамках которых между Азербайджаном и Казахстаном осуществляется успешное сотрудничество. Также была отмечена роль процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проекта TRIPP, который пройдет через территорию Армении, с точки зрения регионального сотрудничества и транспортных связей.

Пожалуй, этот пункт повестки дня переговоров привлекал внимание ещё и в связи с тем, что из Баку казахстанская делегация отправилась в Ереван, где удостоилась аудиенции у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи Кошербаев выразил уверенность, что установленное железнодорожное сообщение (Азербайджана и Армении — ред.) существенно расширит двусторонние торгово-экономические связи. Вместе с тем Кошербаев подчеркнул важность разблокирования региональных коммуникационных путей и подтвердил поддержку Казахстаном TRIPP («Маршрут Трампа»), а также заверил, что Казахстан заинтересован в реализации данного проекта и расширении региональных торгово-экономических связей.

Интерес Казахстана к более короткому и прямому выходу к Турции и Средиземному морю более чем понятен, особенно на фоне программы диверсификации экономики и путей экспорта, над которой сейчас работают в Астане. Но вместе с тем ещё накануне встречи с казахстанской делегацией (а такие визиты готовятся и прорабатываются заранее) премьер-министр Армении, напомним, намекал, что концессионное управление железными дорогами Армении может быть передано от России «другой дружественной стране», например Казахстану. Официально никаких предложений Казахстан по этому поводу не получал. Однако в ходе недавнего визита в Москву Пашиняна резко одёрнули и потребовали, чтобы он прекратил разговоры о передаче управления железными дорогами от России ещё кому-нибудь. И вот теперь, уже в ходе визита казахстанской делегации, Пашинян, отвечая на вопрос о передаче концессионного управления армянскими ж/д Казахстану, заверяет: «Мы не собираемся ничего делать за спиной России и вопреки Российской Федерации. По крайней мере, на данном этапе, пока возможности для диалога остаются широкими и открытыми, мы будем продолжать работу».

Здесь огромное поле для выстраивания версий в стиле «что-то такое между Арменией и Казахстаном готовилось, но после переговоров в Москве Пашинян дал задний ход». Однако здесь домыслы многократно преобладают над фактами. Тем не менее не приходится сомневаться в другом. Прежде всего, ещё не будучи построенным, TRIPP уже привлекает внимание за пределами Азербайджана и Армении. Что неудивительно: в результате последних политических катаклизмов мировая логистика претерпела слишком серьёзные изменения.

На этом фоне важность Среднего коридора и нагрузка на него многократно возрастают, а, как известно, две дороги всегда лучше, чем одна. Как показал недавний визит в Грузию президента Азербайджана, наша страна укрепляет традиционные связи с Тбилиси, в том числе и в сфере логистики, однако это не отменяет интереса к реализации «Маршрута Трампа». Не зря уже и Пашинян констатирует, что железнодорожное сообщение с Азербайджаном придаст импульс развитию региональной торговли.

Но есть ещё одна сторона вопроса. Свою часть работы по реализации TRIPP Азербайджан уже выполнил. Теперь дело за Арменией, где заявлений в поддержку звучит много, а конкретной работы непозволительно мало. Тем более что факторов риска и «подводных камней» здесь предостаточно. Мирный договор ещё не подписан. Более того, не выполнено одно из ключевых условий — не внесены изменения в Конституцию Армении, где содержатся притязания на Карабах. Есть определённая вероятность, что на выборах 7 июня победу одержат реваншисты. И, наконец, «тянуть резину» до бесконечности Ереван тоже не сможет. А чем больше внимания к «Маршруту Трампа», тем выше ответственность за его возможный срыв.