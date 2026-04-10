Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к восстановительным работам на дороге Биби-Эйбат, где интенсивные осадки вызвали повреждения.

Как сообщили в ведомстве, на территории проводятся превентивные меры с целью предотвращения дополнительных рисков.

Работы направлены на восстановление устойчивости дорожного полотна и обеспечение безопасности движения.

В соответствии со строительными нормами и правилами ведётся устройство нового земляного полотна и основания дороги. После этого на участок будет уложено новое асфальтовое покрытие. Параллельно выполняются работы по отводу поверхностных вод.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.