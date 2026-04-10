Декларирование подоходного налога физических лиц будет осуществляться через Электронную систему правительственной информации (EHİS).

Соответствующие поручения уже даны профильным государственным органам.

Согласно информации, Министерство экономики должно до 1 октября обеспечить интеграцию данной услуги в Электронную систему правительственной информации.

Кроме того, Министерству экономики совместно с Министерством цифрового развития и транспорта поручено до 10 октября представить текущий рабочий процесс услуги, до 10 ноября — представить и согласовать новый рабочий процесс с учетом усовершенствований, а до 20 декабря — обеспечить запуск услуги на бизнес-платформе myGov в эксплуатационной среде.