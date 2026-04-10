В Кулинском районе Дагестана десятки домов, а также объекты культуры и образования повреждены в результате таяния снега.

Об этом сообщает правительство республики.

«В Кулинском районе в результате таяния снега активизировались оползневые процессы, из-за которых обрушена кровля и частично разрушены несущие стены одной школы, частично повреждены семь учреждений культуры и несколько десятков жилых домов. Вместе с тем учреждения здравоохранения и образования Кулинского района функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.