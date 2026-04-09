Квота на подачу документов для хаджа в Азербайджане заполнена на 96%.

Об этом заявил Вусал Джахангири, начальник отдела внешних связей и руководитель электронной системы хаджа при Управлении мусульман Кавказа (УМК).

По его словам, по квоте осталось всего 4% свободных мест:

«Среди подающих заявки есть дети, а также известные личности. После завершения приёма документов будет предоставлена подробная информация. Первый рейс для паломников состоится 17 мая. В этой группе будет 180 человек. Стоимость хаджа в этом году составляет 6 100 долларов США, то есть 10 388 манатов», — сообщил В. Джахангири.

Он также отметил, что напряжённая ситуация в регионе не повлияла на количество заявок на хадж:

«На данный момент никаких изменений из-за происходящей в регионе напряжённости нет, процесс идёт в обычном режиме. Регистрация продолжается. Нет отказов от участия, заявки регистрируются ежедневно», — добавил он.