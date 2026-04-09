В Лянкяране утром на участке старой трассы Алят–Aстара в районе села Паракенд гнилое дерево упало на автомобиль.

По сообщениям местных СМИ, автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением жителя села Тенгерюд Астаринского района, 1967 года рождения Дэмира Сервиз оглу Музаффарова, двигавшийся в направлении Лянкярана, был неожиданно поражён падающим деревом.

В результате инцидента пассажиры автомобиля — дочь водителя, 1988 года рождения Нушаба Дэмир гызы Музэффарова, и её тёща, 1960 года рождения Тязягюль Сабир гызы Бабаева — получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Лянкярана, где им была оказана первая медицинская помощь, лечение продолжается.

Местные жители отмечают, что на этом участке есть ещё несколько опасных деревьев, которые также могут упасть. По их словам, неоднократные обращения в соответствующие органы пока не дали конкретного результата.

Упавшее дерево временно препятствовало движению транспорта. При содействии местных жителей дерево было убрано с дороги, движение восстановлено.

Отмечается, что одна из пострадавших женщин в день происшествия направлялась на медицинское обследование.

По факту инцидента проводится расследование.