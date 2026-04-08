Фельдмаршал Сейд Асим Мунир Ахмед Шах — один из самых влиятельных военных лидеров современного Пакистана. В апреле 2026 года именно он сыграл ключевую роль в достижении временного перемирия между США и Ираном.

По данным источников, Мунир всю ночь поддерживал прямые контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Его посредничество и дипломатическая активность Пакистана позволили предотвратить дальнейшую эскалацию и добиться двухнедельного прекращения огня при условии безопасного открытия Ормузского пролива.

Сейд Асим Мунир родился в 1968 году в Равалпинди (провинция Пенджаб, Пакистан) в религиозной семье сейидов — потомков пророка Мухаммеда. Его отец, Сейд Сарвар Мунир Шах, был школьным учителем и имамом мечети. Семья переехала в Пакистан из индийского Пенджаба после раздела 1947 года.

В юности Мунир обучался в медресе и стал хафизом — выучил Коран наизусть. Он стал первым начальником штаба армии Пакистана с таким достижением. В молодости также увлекался крикетом.

В 1986 году Мунир окончил офицерскую школу в Мангле (не через Военную академию Пакистана) и был признан лучшим курсантом, получив «Меч чести». Службу начал в звании второго лейтенанта в 23-м батальоне полка Frontier Force.

В его послужном списке:

— командование подразделениями в северных районах, включая зоны вдоль линии контроля в Кашмире;

— работа военным атташе в Саудовской Аравии;

— 2017 год — директор Военной разведки;

— 2018 год — директор Межведомственной разведки (ISI);

— командование XXX корпусом в Гуджранвале;

— должность квартирмейстера Генерального штаба.

Он проходил обучение в Японии и Малайзии, а также окончил Национальный университет обороны Пакистана, получив степень MPhil.

Высшие посты

29 ноября 2022 года Мунир был назначен 11-м начальником штаба Сухопутных войск Пакистана.

В мае 2025 года он получил звание фельдмаршала — второй подобный случай в истории страны после Айюб Хана.

В декабре 2025 года стал первым в истории Пакистана главнокомандующим вооружёнными силами (Chief of Defence Forces), объединив под единым командованием армию, ВВС и ВМС.

Мунир известен как глубоко религиозный человек, профессиональный разведчик и стратег. В своих выступлениях он регулярно подчёркивает приоритет национальной безопасности и нередко цитирует Коран.

Сегодня фельдмаршал Асим Мунир — не просто военный. Это фигура, напрямую влияющая на внешнюю политику Пакистана и играющая заметную роль в международной политике. Его участие в ночных переговорах между США и Ираном стало показателем растущего веса Пакистана как посредника в глобальных кризисах.

Генерал, который не спал всю ночь, чтобы остановить войну — именно так сейчас описывают Мунира.