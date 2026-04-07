В Армении хоронят Зория Балаяна. В одной из церквей устроили пышное прощание. Церемонию почтил своим присутствием католикос Гарегин II, бывший президент Армении и военный преступник Роберт Кочарян и прочие «звезды» лагеря реваншистов.

И самое примечательное, что засветился здесь и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Вынуждены ещё раз напомнить: Зорий Балаян — один из идеологов агрессии против Азербайджана и планов присоединения Карабаха к Армении. А ещё — ненависти к азербайджанцам и туркам. Строго говоря, эта ненависть существовала в армянском обществе всегда. Но до «погромного» уровня эти настроения были взвинчены уже в восьмидесятые годы, где решающую роль сыграла книга Зория Балаяна «Очаг», где автор именовал азербайджанцев и турок «варварами» и «дикими кочевниками». Позже Балаян был одним из лидеров «карабахского движения» в Армении. Словом, этакое армянское издание Юлиуса Штрайхера, издателя журнала «Штурмовик», повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала.

При этом Штрайхер как бы лично ни в чём не участвовал — он «всего лишь» публиковал в своём журнальчике антисемитские карикатуры. А Зорий Балаян лично «вытаскивал» из-под носа советских правоохранительных органов ключевую свидетельницу по делу об убийстве полковника Блахотина в Ростове-на-Дону — Галину Бондаренко.

Он был инициатором теракта, произошедшего 3 июля 1994 года в Бакинском метрополитене — между станциями метро «Гянджлик» и «28 Мая». В результате взрыва погибли 12 человек, 42 получили ранения. Позже на суде стало известно, что указание о совершении террористического акта было дано Балаяном. Он был объявлен Азербайджаном в международный розыск.

И вот теперь на церемонии прощания с таким персонажем появляется глава дипломатического представительства России в Армении.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, безусловно, считает себя профессиональным дипломатом. И, возможно, слышал, что главная задача дипломата — это «сглаживать углы». Так как тогда объяснить его появление на церемонии прощания с Зорием Балаяном? Посол глубоко не в курсе, кем был этот персонаж? Он знает только, что какой-то период своей жизни Балаян был собственным корреспондентом московской «Литературной газеты» в Армении? Или, быть может, господина Копыркина так впечатлило письмо Балаяна президенту РФ Владимиру Путину, где он предлагал присоединить азербайджанский Карабах к России?

Но, простите, в такое можно было бы поверить, если бы Зорий Балаян под конец жизни отправился в очередное путешествие, скончался где-нибудь у берегов Африки или на островах Океании, церемония прощания проходила бы в местном посольстве Армении, и аккредитованный в той же стране посол РФ просто не знал, что представляет собой Зорий Балаян, а всю информацию почерпнул из приглашения армянского посольства. Но Копыркин уже не первый год возглавляет дипломатическое представительство России в Армении. Он обязан быть в курсе. И понимать, какой резонанс вызовет его появление на церемонии прощания. Излишне напоминать: в Армении прощаться с Балаяном пришли главным образом его поклонники и единомышленники. Так с какой стати сюда явился посол России?

Напомним ещё одно дипломатическое правило: посол не имеет права на личное мнение. Он выражает позицию своей страны. Так чьи инструкции в данном случае выполнял господин Копыркин? Реваншистского лагеря в Армении? Посол, на минуточку, забыл, представляет ли он Россию в Армении или армянских реваншистов в России?