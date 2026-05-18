Европейский политикум демонстрирует очередной пример «анти-мастер-класса»: как утопить остатки своей репутации в армянском бренде и армянских бреднях.

Как уже рассказывал Minval, Рубена Варданяна, мошенника и олигарха-провокатора, отбывающего срок в бакинской тюрьме, выдвинули… на Премию имени Вацлава Гавела в области прав человека. Инициаторы такой номинации показательно льют слёзы: «…Рубен Варданян, гуманитарный деятель и борец за права человека, сегодня сам нуждается в защите, которую он десятилетиями оказывал другим. Азербайджанский военный суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения по сфабрикованным обвинениям, и в настоящее время Рубен содержится в бакинской тюрьме вместе с другими известными лицами из Нагорного Карабаха». А затем следует этот политический «каминг-аут»: «Мы считаем, что присуждение Рубену Варданяну в 2026 году Премии Вацлава Гавела в области прав человека станет достойным признанием его исключительных усилий и важным шагом к освобождению его самого и других армянских заключённых в Баку». То есть авторы обращения прямо заявляют, что номинация на премию Вацлава Гавела — это очередной способ вытащить господина Варданяна и его подельников из тюрьмы.

Всё же разберём по пунктам. Представлять Рубена Варданяна как борца за права человека — абсурд. А ещё — чудовищная по своим масштабам ложь. Ни в какой правозащитной деятельности господин Варданян замечен не был. Представлять же в качестве таковой основанную им премию «Аврора» как минимум неумно. Эта премия вручалась в основном за продвижение идеи «геноцида армян» и, как показывает пример Саманты Пауэр, служила ещё и средством подкупа. Более того, находясь в Карабахе, «гуманист и правозащитник» Варданян почему-то не поднял вопрос о возвращении азербайджанских беженцев на территорию, где размещались российские миротворцы. Более того, именно усилиями Варданяна намечавшийся диалог между центральными властями Азербайджана и представителями армянской общины Карабаха был сорван. Тем более не получится лепить из Варданяна образ пацифиста. В Карабахе Варданян прилагал все силы, чтобы осуществить перезапуск сепаратистского проекта. А значит — продолжить политику, частью которой были и оккупация азербайджанских территорий, и этнические чистки, и другие преступления.

Более того, слишком многое указывает на то, что этот «денежный мешок» был десантирован из Мосвы в Карабах именно для того, чтобы сорвать урегулирование, максимально продлить жизнь оккупационного режима и не допустить полноценного мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Наконец, он призывал к возобновлению деятельности армянской террористической группировки «Немезис» и началу волны террора против азербайджанских дипломатов. Террорист в статусе номинанта на премию Гавела — это ещё надо было придумать.

Но есть и ещё одна сторона вопроса. По традиции премия Гавела вручается в ПАСЕ, что уже само по себе стало наглядным примером того, как эта структура всё больше превращается в одну из антиазербайджанских площадок.

Можно, конечно, предположить, что в ПАСЕ решили просто игнорировать позицию Азербайджана. Но проблема в том, что Рубен Варданян «наследил» не только на Южном Кавказе. Его имя напрямую связано и с войной против Украины. Варданян и связанные с ним структуры фигурировали среди тех, кто финансировал российскую агрессию, а также обеспечивал логистическую поддержку войны. Сам он внесён в базу украинского сайта «Миротворец».

По сути, продвигая Варданяна, ПАСЕ фактически встаёт на защиту российского олигарха, поддерживавшего оккупацию Украины.

А теперь назовём вещи своими именами. Номинация Рубена Варданяна на Премию имени Вацлава Гавела в области прав человека — это не просто политическая ошибка. Это демонстративное издевательство над самой идеей прав человека. И одновременно — очередной симптом глубокого морального кризиса, в который стремительно погружается ПАСЕ.

Человека, которого Украина в 2023 году объявила в розыск, внесла в санкционные списки и потребовала задержать и передать правоохранительным органам Украины и стран НАТО, сегодня пытаются представить миру как «борца за свободу».

Это не фигура «правозащитника». Это человек, чья деятельность была напрямую связана с продолжением конфликта, разжиганием ненависти и блокированием перспектив мирного сосуществования. Именно Варданян стал одним из символов сопротивления возвращению азербайджанцев в родные дома. Именно он был среди тех, кто годами поддерживал систему, основанную на изгнании сотен тысяч азербайджанцев с собственной земли.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что Варданяна пытаются представить едва ли не пацифистом. Хотя сам он неоднократно публично заявлял, что совместное проживание азербайджанцев и армян невозможно. Это риторика не миротворца, а человека, который сознательно цементировал разделение, страх и ненависть.

Его появление в Карабахе стало не шагом к диалогу, а ударом по любым шансам на переговоры между Баку и армянским населением региона. Вместо поиска компромиссов Варданян занимался мобилизацией радикальных настроений, призывал к сопротивлению Азербайджану и фактически работал на продолжение конфронтации.

Но что происходит сегодня с самой ПАСЕ?

Организация, которая любит читать лекции о демократии и правах человека, окончательно пробила дно. Она не просто превращается в площадку политических манипуляций и откровенно антиазербайджанских кампаний. Номинация Варданяна — это уже не просто двойные стандарты. Это открытая попытка героизировать фигуру, связанную с оккупацией, сепаратизмом и подрывом мирного процесса, а также с войной в Украине, которую европейские политики на словах осуждают.

И здесь европейским политикам стоит объясниться не только перед Азербайджаном, но и перед Украиной. Потому что Варданян — это не только карабахская история. Это ещё и история российских интересов и поддержки войны против Украины. Не случайно Украина включила его в санкционные списки, а сайт «Миротворец» внёс в свою базу как фигуранта, связанного с угрозами украинской безопасности. Его структуры упоминались среди тех, кто финансировал российскую агрессию.

Получается парадоксальная картина: пока Европа на словах поддерживает Киев, отдельные европейские политики в ПАСЕ продвигают на премию имени Вацлава Гавела человека, которого Украина считает пособником российской системы.

Это уже не лицемерие. Это политическое разложение.

И если ПАСЕ действительно готова вручать правозащитные премии людям с подобной репутацией, то возникает закономерный вопрос: что вообще осталось от морального авторитета этой структуры?

И ещё одно пикантное обстоятельство. За Рубеном Варданяном тянется длинный грязный хвост коррупционных афёр. И от его номинации на премию Гавела прямо-таки разит коррупционными деньгами. Достаточно покопаться в биографии тех европейских политиков, которые выдвинули этого персонажа на премию Гавела.

Ваан Заноян — этнический армянин, представитель армянской диаспоры США. Активный публицист, регулярно пишет в армянских СМИ (Armenian Mirror-Spectator, Armenian Weekly и др.), выступает по темам Армении, Карабаха и диаспоры. Он — давний друг и публичный сторонник Рубена Варданяна, неоднократно защищал его и участвовал в кампаниях за его освобождение. По сути, один из ключевых голосов армянской диаспоры в США. Связь прямая и очевидная.

Маргерит Баранкитс — лауреат первой премии Aurora Prize (2016), которая учреждена армянскими филантропами (в том числе Рубеном Варданяном) в память о «геноциде армян». Посещала Армению, тесно связана с Aurora Humanitarian Initiative. Это не случайная связь — Aurora Prize активно используется армянским лобби для продвижения «гуманитарного» нарратива и создания сети лояльных активистов. А ещё это такая плата за лояльность.

Том Катена — тоже лауреат Aurora Prize. Неоднократно публично выступал за освобождение Варданяна, записывал видеообращения в его поддержку. Тесно интегрирован в армянскую гуманитарную сеть.

Джульен Лусенге — лауреат Aurora Prize 2021. Как и остальные, получила награду от армянской инициативы, что создаёт долгосрочные связи благодарности и сотрудничества.

Мирза Диннайи — лауреат Aurora Prize 2019. Выступал в поддержку Варданяна, называл его «гуманистом международного уровня». Посещал Армению и Арцах, тесно связан с армянскими структурами.

Проще говоря, почти вся группа номинаторов — это лауреаты Aurora Prize, основанной и финансируемой армянскими олигархами, включая самого Варданяна. Это классическая схема армянского лобби: награждать известных гуманитариев, а потом использовать их авторитет для продвижения армянских политических интересов. Этакие «друзья Армении», получившие крупные гранты и признание от армянских структур. Такая «гуманитарная сеть» работает именно как мягкое лобби: создаётся образ «международных правозащитников», которые якобы независимо поддерживают армянскую позицию. И работают они против тех, на кого укажут хозяева, — Азербайджана, Украины и т.д.

А вот что сказать про ПАСЕ? Где, похоже, коррупция и скупка голосов приобрели ещё большие масштабы, чем в Европарламенте, а генсек СЕ оказывается жертвой «медовой ловушки» российских спецслужб на острове Эпштейна?