Во время своего официального визита в Грузию в начале апреля этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Тбилиси и Баку во всех международных организациях поддерживают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга. «Так было с незапамятных времен, и так будет в будущем», — сказал тогда Алиев, подчеркнув, что у сторон есть значительные достижения и в экономической сфере. По его словам, деловая среда позволяет двум странам преумножить эти достижения. Не прошло и полутора месяцев, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, принявший участие в работе 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку, встретился с президентом Алиевым, и стороны имеющуюся насыщенную деловую повестку расширили еще больше.

В частности, подписаны соглашения между правительствами двух стран о поставках природного газа и электроэнергии в Грузию, ее транзите посредством грузинской территории; протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка от Марабды до границы с Турцией (Карцахи) в рамках реализации проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Говоря о поставках газа. Для Грузии главным импортером газа является Азербайджан, занимая в ней более 90% рынка. Ранее рынок этот полностью был «покрыт» Россией. Но после запуска газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и августовской войны 2008 года Грузия переориентировалась на азербайджанский газ. По итогам прошлого года из АР в Грузию было экспортировано 2,342 млрд кубометров.

Кроме того, упомянутая выше деловая среда (не ошибемся, что и устойчиво благоприятный политический фон между странами) способствовали тому, что инвестиции SOCAR в Грузию достигли 2,1 млрд долларов США, не говоря уже о том, что компания эта является не только основным поставщиком природного газа в соседнюю республику, но также нефти и нефтепродуктов. Госнефтекомпания Азербайджана, уже много лет владеющая сетью автозаправочных станций в Грузии, приобрела внутренние газотранспортные системы страны. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Говоря о нефти. По информации Кобахидзе, стороны подписали соглашение по трубопроводу Баку-Супса (Грузия), по которому перевалка нефти последние три года сильно пробуксовывала. Договорились, что запуск (или перезапуск) его будет обеспечен. Трубопровод остается в собственности Грузии, и обе стороны получат соразмерный доход.

Пропускная способность нефтепровода Баку–Супса – более 7 млн тонн в год. По информации открытых источников, в его полноценном функционировании заинтересован также Казахстан для поставок своей нефти в Европу.

И, кстати, сегодня в Грузии работают 1 660 компаний с азербайджанским капиталом. А совокупные инвестиции АР в грузинскую экономику достигли, по итогам прошлого года, порядка 3,6 млрд долларов.

Отдельным и особым «пакетом» грузино-азербайджанского сотрудничества видится транспорт и логистика, увеличение грузооборота по Среднему коридору, показывающему хорошую динамику роста. Если говорить о первом квартале текущего года, порты Грузии обработали более 4,3 млн тонн грузов, то есть рост составил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 15%. Усилилось также контейнерное направление: в первом квартале обработано 188 тыс. TEU, это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Отдельным символом нового этапа грузино-азербайджанского сближения стало решение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси после шестилетнего перерыва. Ежедневные рейсы стартуют с 26 мая. Решение было принято во время визита премьера Ираклия Кобахидзе в Баку.

О важности Среднего коридора, проходящего от китайско-казахстанской границы через РК, Каспийское море, Азербайджан, Грузию до Турции и далее в Европу, сказано много, равно как о необходимости его расширения, развития инфраструктуры, строительстве качественных и обширных складских помещений. Собственно, речь идет о вопросе стратегической важности партнерства Баку и Тбилиси, и подписанные в азербайджанской столице новые документы направлены на усиление связки двух государств на собственную пользу и в пользу заинтересованных сторон. То есть, обе страны выступают в качестве «ворот»: в Европу – для Азербайджана, в Азию — для Грузии.

Как видим, Грузия и Азербайджан нужны друг другу во многих аспектах, в том числе, в контексте реализации проекта прокладки высоковольтного электрического кабеля из АР через территорию Грузии и Черное море в Румынию.

Так что грузино-азербайджанские проекты выходит далеко за рамки региона, имеют стратегическое значение, включая и железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, и нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, и Южный газовый коридор.

И что важнее всего: если бы не история взаимоотношений Азербайджана и Грузии, не омраченная конфликтами, этническими и иными претензиями (а на территории Грузии издавна и мирно по отношению ко всем нациям и народностям, компактно и «вразброску» проживают азербайджанцы — в настоящее время — около 7 % от общей численности населения страны), никакой расчет не сумел бы вывести взаимодействие двух стран на уровень истинного, а не «бумажного» стратегического партнерства.

Потенциал его велик, Баку и Тбилиси неизменно поддерживают друг друга и служат лучшими примерами добрососедства, дружбы и партнерства.