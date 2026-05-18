До парламентских выборов в Армении остается меньше трех недель, и общественно-политическая атмосфера в стране накаляется с каждым днем. Предвыборная гонка вступила, что называется, в «горячую фазу», когда эмоции окончательно начинают преобладать над здравым смыслом, а борьба за власть превращается не просто в соревнование программ и лозунгов, а в жесткое противостояние двух антагонистических лагерей.

Одну сторону представляет действующий премьер-министр Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор», продвигающие курс на сближение с Западом и постепенное дистанцирование от России. Вторую — силы, которых сам Пашинян окрестил «трехглавой партией войны»: Роберт Кочарян, Самвел Карапетян и Гагик Царукян, представляющие лагерь реваншистов и сторонников возвращения Армении в привычную орбиту Москвы.

Таким образом, 7 июня армянскому обществу предстоит сделать выбор не только между политиками, но и между двумя моделями существования государства. Естественно, каждая из сторон пытается убедить избирателей в собственной исключительности, способности вести страну и общество к «светлому будущему», параллельно обвиняя оппонентов во всех бедах страны — от поражения в Карабахе до экономических проблем и международной изоляции.

И для того, чтобы доказать свою правоту, противодействующие силы не гнушаются никакими методами, вплоть до оскорблений в адрес друг друга. Это именно та ситуация, когда политическая дискуссия давно вышла за рамки цивилизованного спора.

Однако сегодняшнее событие показало, что даже нецивилизованный политический спор может выйти за тонкую грань, превратив ситуацию во взрывоопасную.

Так, в армянском сегменте социальных сетей распространился видеоролик, на котором группа вооруженных людей в масках открыто угрожает премьер-министру Николу Пашиняну.

Авторы видео обещают «разобраться» с главой правительства, говорят о его «ликвидации» и заявляют, что действуют якобы ради «спасения арцаха». А вот это уже серьезно. Если за оскорбительные высказывания можно отделаться 10 или 15 сутками, а то и вовсе денежным штрафом, то угроза убийством, да еще и первому лицу, грозит гораздо большим сроком. Как говорится, попахивает терроризмом.

Даже для Армении, где политическая культура давно отличается высокой степенью агрессии, подобный эпизод выглядит тревожным сигналом. Одно дело — резкие заявления на митингах или оскорбления в интернет-пространстве, и совсем другое — демонстрация вооруженных людей, скрывающих лица и обещающих физическую расправу.

Следственный комитет Армении отреагировал быстро, возбудив уголовное дело по статьям о подготовке убийства группой лиц, незаконном обороте оружия и компьютерном саботаже. Да и сам Никол Пашинян не остался в долгу и ответил максимально жестко и эмоционально. «Эй, сопляки, снимайте маски, болваны, я вам по одному сниму эти маски и засуну их куда следует. Знаете, почему вы в масках? Потому что если их снять, станет видно, что это те самые обделавшиеся, сбежавшие, бросившие наших солдат сопляки. Пришли в Армению играть в маски и автоматы — я вас заставлю преклониться», — заявил премьер-министр.

Как видим, армянский премьер не пытался играть в дипломатию и сдерживать эмоции. Наоборот, он решил показать, что не боится давления и готов отвечать оппонентам в том же агрессивном стиле.

В этой истории с вооруженными людьми в масках есть любопытный момент, который невольно вызывает ассоциации с одной из самых трагических страниц современной армянской истории — событиями 27 октября 1999 года.

Тогда группа вооруженных людей ворвалась в парламент Армении и устроила кровавую бойню. В первые же минуты были убиты премьер-министр Вазген Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян, которые, судя по всему, и были главной целью террористов. Всего погибли восемь человек, тридцать человек получили ранения.

И вот тут на авансцену выходит фигура Роберта Кочаряна — человека, имя которого многие армяне связывают не только с жесткой и коррумпированной властью, но и с многочисленными тайнами того периода.

В 1999 году Роберт Кочарян хотя и занимал пост президента, но реальные рычаги влияния были сосредоточены в руках Вазгена Саркисяна и Карена Демирчяна. После их физического устранения политическое поле оказалось зачищено, а Кочарян стал единоличным авторитетным лидером. Именно поэтому тогда в армянском обществе в воздухе витал вопрос Qui prodest? («Кому выгодно?»), ответ на который указывал на Роберта Кочаряна. Прямых доказательств этому так и не появилось, однако подозрения и вопросы никуда не исчезли.

И вот сегодня опять Кочарян, и опять вооруженные люди, правда, пока лишь на ролике. Но, зная культ террора в армянском обществе, нельзя исключать, что люди с ролика «сползут» в реальность, что обернется покушением или даже убийством Пашиняна. И при таком раскладе Кочарян вновь окажется вне конкуренции, как и 27 лет назад.

Помимо фактора Кочаряна, не менее примечателен и другой факт. В 1999 году Азербайджан и Армения были достаточно близки к мирному урегулированию карабахской проблемы, но бойня в парламенте поставила крест на усилиях сторон. Вот и сегодня, когда и Баку, и Ереван ратуют за подписание окончательного мирного соглашения, медленно, но верно двигаются в этом направлении, появляется видео с угрозами в адрес Пашиняна. То есть реваншистские круги пытаются всеми средствами торпедировать данный процесс. И весьма вероятно, что люди в масках вовсе не шутят и армянскому премьеру действительно грозит опасность.

Тем более что вся армянская история, изобилующая фактами террористических актов, позволяет говорить об этом. Достаточно вспомнить «подвиги» армянских террористов в начале XX века, от рук которых пали турецкие и азербайджанские дипломаты. Традиция армянского терроризма была продолжена в 70-е — 90-е годы военизированной организацией АСАЛА, на счету которой десятки убийств невинных людей. Одним из жестоких террористов данной организации был Монте Мелконян, который был ликвидирован в июне 1993 года во время Первой карабахской войны.

Ну и последний пример — захват вооруженной группой «Сасна црер» территории патрульно-постового полка полиции в Ереване в июле 2016 года. Тогда был убит офицер, четверо полицейских получили ранения. Нападавшие взяли в заложники семерых человек и удерживали их почти неделю. И это далеко не полный перечень всех армянских террористических организаций и их злодеяний. А потому, если кое-кто пытается представить данный ролик как хулиганскую выходку или пытается скрыть истину, либо плохо знаком с бесславной традицией армянского терроризма, имеющего многолетнюю историю.

Но стоит помнить одно: даже при самом наихудшем варианте развития событий, что позволит реваншистам фактически захватить власть и попытаться пересмотреть ранее достигнутые с Азербайджаном договоренности, не стоит обольщаться. «Железный кулак» Азербайджана может быть пущен в ход…