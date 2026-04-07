Власти Казахстана приняли решение реализовать проекты строительства теплоэлектроцентралей в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау без участия российской стороны. Работы будет выполнять казахстанско-сингапурский консорциум. Об этом сообщили вице-министр энергетики Сунгат Есимханов и председатель правления Самрук-Энерго Кайрат Максутов.

По словам Максутова, на всех трех объектах планируется применить технологии чистого угля, что снижает негативные экологические последствия, и искусственного интеллекта. Последний будет оценивать информацию с датчиков с целью оперативного выявления дефектов и предотвращения аварий.

Ранее предполагалось, что в строительстве ТЭЦ примет участие российская энергетическая компания Интер РАО. Соответствующие соглашения между сторонами были подписаны еще в 2023 году, однако позднее российская компания столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего возникли проблемы с обеспечением проектов финансированием.

Осенью 2025 года в «Самрук-Энерго» допускали возможность участия российской компании в строительстве станций, однако уже летом прошлого года казахстанские власти заявили о начале реализации проектов собственными силами, при этом отмечая готовность к дальнейшему сотрудничеству.