Сегодня утром в Стамбуле прокуратура округа Бейкоз провела новую операцию в рамках расследования дела о наркотиках. Были выданы ордера на арест девяти известных представителей турецкого шоу-бизнеса.

В числе задержанных оказались актер Ибрагим Челиккол, певцы Мустафа Чечели, Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, а также Деха Билимлер, Эрсай Юнер, Аслы Сипахи Хаджисулейманоглу и Илкай Шенджан.

По информации прокуратуры, всем фигурантам предъявлены обвинения в приобретении, хранении, употреблении и распространении наркотических веществ.