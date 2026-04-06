На участке Бибиэйбатской дороги в Сабаильском районе Баку, где возникла угроза оползня, ситуация находится под контролем, принимаются меры по стабилизации обстановки и обеспечению безопасной эксплуатации дороги.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в результате непрекращающихся дождей на указанном участке дороги возникла угроза оползня.

С учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на данном участке временно частично ограничено движение транспортных средств.

Водителей просят в качестве альтернативы использовать старое Сальянское шоссе, двигаясь через так называемую территорию «20-й участок».

В настоящее время территория находится под контролем, совместно с соответствующими структурами принимаются меры по стабилизации ситуации и обеспечению безопасной эксплуатации дороги.