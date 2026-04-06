РУП «Белстройцентр» и ООО IMA-ENERGY (Азербайджан) подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в области строительной деятельности, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. В Минске документ подписал генеральный директор РУП «Белстройцентр» Алексей Малиновский.

Азербайджанская сторона выступает партнером-субподрядчиком, во взаимодействии с которым белорусские строители приступят к возведению агрогородка в Агдамском районе Азербайджана.

«Проект масштабный и социально значимый, включает строительство 448 жилых домов, школы и детского сада, а также полной инфраструктуры. В настоящее время проект находится на стадии проектирования», — рассказали на предприятии.

Сотрудничество с ООО IMA-ENERGY открывает новые возможности для экспорта строительных услуг белорусских специалистов. Это еще один шаг в укреплении партнерских отношений между Беларусью и Азербайджаном в строительной сфере.