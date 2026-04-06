В Баку завершается строительство новой железнодорожной станции «Дярнягюль» на Абшеронской кольцевой линии.

Об этом Report сообщили в Азербайджанских железные дороги (АЖД).

В компании отметили, что работы ведутся в рамках реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-30 гг.

«С целью дальнейшего улучшения услуг пассажирских перевозок строительные работы на станции «Дярнягюль» продолжаются ускоренными темпами и находятся на завершающей стадии», — подчеркнули в АЖД.