Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров посетил участок дороги в Биби-Эйбате, где произошёл оползень.

Как сообщили в МЧС, министр ознакомился с ситуацией на месте совместно с руководителем Отдела строительства, градостроительства и коммунального хозяйства при Кабинете министров Фейрузом Мустафаевым, председателем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Вусалом Насирли и другими представителями профильных структур и специалистами.

В ходе выездного совещания обсуждались предпринимаемые меры, возможные шаги по ликвидации последствий оползня, а также распределение соответствующих заданий между ответственными службами.