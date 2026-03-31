Польское издание FrontStory опубликовало запись разговора глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто, состоявшегося 30 августа 2024 года.

В беседе Лавров напоминает о просьбе Алишера Усманова исключить его сестру из санкционного списка ЕС.

«Послушайте, я звоню вам по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы занимались вопросом его сестры», — начал Лавров.

«А, госпожа Исмаилова? — Сийярто тут же понял, о чем речь. — Да, безусловно. Дело в том, что вместе со словаками мы подаем в Европейский союз предложение об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и, поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня. Мы сделаем все возможное, чтобы исключить ее из списка».

«Спасибо большое, ему будет очень приятно!» — обрадовался Лавров.

Издание утверждает, что в других эпизодах Сийярто также обещал содействие в ослаблении санкций и помощи российским компаниям в их обходе.

При этом на опубликованной записи не содержится секретной информации — речь идёт о позиции Будапешта по конкретному санкционному кейсу.

Сам Сийярто подтвердил подлинность разговора, заявив о прослушке со стороны западных спецслужб и вновь раскритиковав санкции ЕС.

Отметим, публикация появилась на фоне предстоящих выборов в Венгрии.