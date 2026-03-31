Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина состоятся 1 апреля в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе армянского правительства в свою очередь сообщают, что 1 апреля Никол Пашинян посетит РФ с рабочим визитом.