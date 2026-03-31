Европейская комиссия решила отложить «постоянный запрет» на импорт российской нефти на неопределенный срок на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Но ситуация вокруг Ирана – не единственная, приведшая ЕК к отступничеству.

Хорошо известно, какие громы и молнии метала Еврокомиссия, запретившая странам Евросоюза импортировать российские энергоресурсы — даже, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в случае отключений энергии в Европе. А еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен чуть ли не клялся, что не допустит импорта в Евросоюз «ни одной молекулы российских ресурсов».

«Вершители судеб» Европы явно погорячились: реальную картину the fates дополнили ближневосточные события с перекрытием Ормузского пролива, до которого Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российских нефти и газа, а потом, спохватившись, заявил, что полный запрет будет наложен в будущем году.

И тут к одному «заднему ходу» Брюсселя добавился ещё один — на почве военных действий США и Израиля против Ирана с фактическим закрытием Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объёма нефти и сжиженного природного газа, вследствие чего цена на нефть превысила 100 долларов за баррель.

ЕК, сделав столь «мученическое» для неё заявление по российской нефти с временной отсрочкой запрета на её импорт, «утешает» Европу тем, что она ещё вернётся к этому вопросу, и «временное» не предусматривает продолжение закупок нефти у России бессрочно, их полное прекращение Брюсселем не отменено. Но он уже неоднократно говорил «никогда», о котором из определённых соображений выгодно забыть. Словом, «никогда не говори никогда».

Но только ли ситуация на Ближнем Востоке «вынудила» Европу к отсрочке? Создаётся впечатление, что она ей выгодна, поскольку относительно свободное «хождение» российской нефти облегчает давление на рынок, понижает цены, и ЕС будет получать сравнительно недорогие и обильные «нефтяные молекулы» из России, энергетический разрыв с которой плачевно отразился на экономике Европы. Словом, с мазохизмом взят тайм-аут, «благо» появилась «объективная» причина брюссельского «временного отступничества».

Кроме того, далеко не все страны Евросоюза согласны отказаться от нефтегазового сотрудничества с Москвой, и в авангарде таковых идут Венгрия и Словакия. Первая вообще заявила, что пока Украина не разблокирует нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Киева решение. Категоричность Орбана и его непреклонность вносят разлад в ЕС, подстёгивая некоторые другие страны союза к неповиновению Брюсселю и защите своих суверенных прав и интересов. Достаточно сказать, что из-за позиции Будапешта и Братиславы был заблокирован кредит Украине в размере 90 млрд евро, и обе столицы подали судебные иски против запрета на поставки российских энергоносителей.

Временную сговорчивость ЕК по российской нефти также можно объяснить тем, что дефицит энергоносителей в результате отказа от них негативно (для Брюсселя) отразится на предстоящих 12 апреля парламентских выборах в Венгрии. То есть электорат — будь то правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана или её конкурента, оппозиционной партии «Тиса», — шире распахнёт глаза на то, что, оказывается, «сам Брюссель!» подтвердил то, за что подверг остракизму Орбана, твердящего о необходимости доступа к углеводородам вне их политического происхождения. Впрочем, это не означает, что ЕК прекратит фарисействовать.

Получается, мало того, что венгерский премьер оказался прав, так он ещё и закрепил суверенный статус Венгрии, сумев заблокировать выделение кредита Украине. Таким образом, Орбан стал едва ли не единственным политиком в ЕС, с которым Брюсселю пришлось считаться, что позитивно влияет на его избирательную кампанию. Фактически своим «временным приятием» российской нефти Брюссель поработал на повышение рейтинга Орбана накануне выборов: просчитался.

В то время как ЕК лихорадочно «переобувается» — «разумеется, временно», — Международное энергетическое агентство констатирует: мировой рынок нефти переживает «крупнейший в истории сбой в поставках», а Владимир Зеленский призывает европейцев принять законы, позволяющие блокировать российские танкеры и конфисковывать находящуюся на них нефть. Как пишет Yahoo News Japan, президент Украины обратился по видеосвязи к главам государств и правительств стран — участниц североевропейской военной коалиции «Объединённый экспедиционный корпус» с призывом «выработать в Европе строгие законы, которые позволят блокировать российские танкеры и конфисковывать нефть».

Тут возникает вопрос (алаверды к Зеленскому), по какому «закону» турецкий танкер Altura, перевозящий российскую нефть, на днях был атакован в Чёрном море. Как заявил телеканалу 24 TV министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, удар по турецкому танкеру был нанесён безэкипажным катером, и «атака … была специально направлена на машинное отделение».

И это не единственный прецедент в Чёрном море, включая исключительную экономическую зону Турции. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, следует положить конец этой «опасной эскалации».

Интересная получается картина: Европа пошла на «вынужденную меру» аккурат в момент, когда «жареный петух» клюнул её в самое болезненное политико-энергетическое место, и причинно-следственная связь преумножения «вавок» ЕС стала более чем очевидной. Но если ЕК сказала «да» российской нефти, а Зеленский призывает к блокированию «вражеских» танкеров с конфискацией нефти, то каким образом она достигнет Европы?

Ситуация — впрочем, не впервые — совершенно абсурдная, не только расшатывающая ЕС изнутри, но и отдаляющая успех российско-украинского урегулирования.

Пока Зеленский гнёт собственную линию, уже не созвучную даже с коллективным Брюсселем, азиатские страны, их нефтеперерабатывающие заводы, получив «зелёный свет» от США в контексте импорта российской нефти на ограниченный период, стали лихорадочно покупать её у РФ. Крупнейшие импортёры — Китай и Индия. И впервые за последние пять лет нефть у России купили Филиппины.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев подтвердил, что заявок из азиатских стран по энергоресурсам много, и Россия способна их выполнить. Ну и озвучил хрестоматийное: «Чем больше будет поставок, тем больше будет расти добыча».

Вопрос — кто стал выгодополучателем в заданной ситуации? — ответа не требует. Равно как и то, на каких «ногах» стоит сейчас Евросоюз — глиняных или железобетонных: отсылка к Навуходоносору и Вавилонскому царству.