Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) установила цену газа на апрель 2026 года на уровне 34,27 евро за МВт·ч. Несмотря на рост на 5% к марту, тариф остаётся одним из самых низких в Европе — примерно на 20 евро ниже цен на хабе TTF.

Ключевым фактором названы поставки из Азербайджана по долгосрочному контракту, привязанному к нефти, а не к биржевым ценам. Именно этот механизм позволяет Болгарии сдерживать рост стоимости газа на фоне волатильности европейского рынка.

В структуре поставок на апрель значительную долю занимает азербайджанский газ, поступающий по интерконнектору Греция–Болгария. Дополнительно используются СПГ и запасы из хранилища Чирен.

Глава EWRC Пламен Младеновски отметил, что резких скачков цен не ожидается, однако в июле контракт с Азербайджаном будет пересмотрен с учётом мировых цен на нефть.