Из Ирана с 8:00 28 февраля по 10:00 30 марта в Азербайджан в общей сложности эвакуировано 3 094 человека.

536 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Одновременно были эвакуированы 728 граждан Китая, 354 — России, 198 — Бангладеш, 187 — Таджикистана, 148 — Пакистана, 196 — Индии, 80 — Омана, 68 — Индонезии, 57 — Ирана, 44 — Италии, 30 — Алжира, 26 — Испании, 24 — Германии, 25 — Канады, 19 — Франции, 18 — Саудовской Аравии, 18 — Японии, 19 — Грузии, 16 — Узбекистана, 14 — Польши, 14 — Швейцарии, 13 — Нигерии, 12 — Венгрии, 12 — Бахрейна, 13 — Казахстана, 11 — Мексики, 11 — США, 11 — Беларуси, по 10 — Великобритании, Болгарии, Демократической Республики Конго, 9 — Бразилии, по 8 — Судана, 7 — Венесуэлы, по 6 граждан Словакии, Бельгии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, среди эвакуированных по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, Финляндии, Кыргызстана, по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов, по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Словении.

Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по 1 гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы.