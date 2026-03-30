Сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе Джерардуса, он лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 01.06.1996 г. р. при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — отметили в ФСБ.