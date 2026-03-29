Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в $10 млн за информацию о хакерской группировке Handala Hack Team, взломавшей личную почту директора ФБР Кэша Пателя. Хакеры опубликовали около 300 писем и личные фотографии, заявив, что это лишь часть полученных данных.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет только о личной переписке без доступа к секретной информации. При этом в ФБР считают, что группировка связана с иранскими властями, ведущими кибератаки против США.

Ранее Handala Hack Team также взяла на себя ответственность за масштабную атаку на американскую компанию Stryker. На этом фоне американские СМИ, включая The New York Times, допустили возможную связь инфраструктуры хакеров с Россией.