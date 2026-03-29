Народный артист Азербайджана Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения в Баку.

Церемония прощания с актером состоится 30 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

16:36 Тело азербайджанского народного артиста Расима Балаева готовят к отправке из Стамбула в Баку, сообщают СМИ.

После доставки из больницы в мечеть и проведения всех процедур его перевезут самолётом на родину.

Народный артист Азербайджана Расим Балаев скончался на 78-ом году жизни в результате осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Известный актер длительное время проходил лечение за рубежом, включая операцию и курс химиотерапии, однако его состояние резко ухудшилось, и спасти его жизнь не удалось.