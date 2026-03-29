Азербайджан присоединился к международной экологической кампании «Час Земли – 2026», координатором которой в стране выступило Общественное объединение IDEA при поддержке Всемирный фонд дикой природы.

По данным IDEA, около 80 государственных и частных учреждений в 20:30 по местному времени на один час отключили фасадное освещение своих зданий. К акции также присоединились сотни молодых людей из разных регионов страны, выразив поддержку инициативе по защите окружающей среды.

В IDEA поблагодарили все организации и граждан, принявших участие в кампании.

Отметим, что в этом году «Час Земли» отмечает 20-летие. Азербайджан участвует в этой глобальной акции с 2011 года, и с тех пор она ежегодно проходит при поддержке IDEA.

«Час Земли» является крупнейшим экологическим движением в мире, объединяющим миллионы людей в борьбе с изменением климата.