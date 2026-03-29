Конфликт вокруг Ирана, уже привел к росту цен на энергоносители и может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес в обращении к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии, передают СМИ.

По его словам, разворачивающаяся «спираль нестабильности» угрожает не только региону, но и всему миру.

Санчес отметил, что за месяц боевых действий на Ближнем Востоке погибли более 2 тысяч человек, около 4 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, а цены на нефть и газ резко выросли.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по ряду крупных городов, включая Тегеран. В ответ иранская сторона провела масштабную операцию, атаковав Израиль, а также объекты США и их союзников в регионе.