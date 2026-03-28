Американский писатель Роберт Грин заявил, что чрезмерное использование искусственного интеллекта способно привести к ослаблению умственных способностей.

По его словам, если человек перестаёт писать и систематизировать свои идеи, «мозг начинает атрофироваться», а глубина мышления снижается, делая его «всё более поверхностным».

«В результате вы получаете людей, которые не могут мыслить самостоятельно и не способны решить ни одну проблему», — отметил он.

Он также предупредил, что в перспективе 50–100 лет общество может оказаться зависимым от узкого круга специалистов, тогда как большинство утратит способность к самостоятельному анализу.

«Суть в том, используете ли вы инструмент или он использует вас», — подчеркнул профессор, добавив, что ИИ должен помогать человеку, а не заменять мышление.