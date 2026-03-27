С раннего утра Бакинская городская исполнительная власть, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры работают в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Бакинской городской исполнительной власти.

Отмечается, что в ряде районов в течение дня выпало количество осадков, в несколько раз превышающее норму, что привело к затруднениям при отводе воды коллекторами. В результате в отдельных местах наблюдаются подтопления. Такие участки выявляются мониторинговыми группами и передаются в соответствующие структуры Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Соответствующие органы продолжают работы по устранению последствий проливных дождей.