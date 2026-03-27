Израильская армия заявила, что в ходе операций на юге Ливана обнаружила военные объекты рядом с одной из местных церквей.

Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По утверждению израильской стороны, в районе приграничного поселка Эль-Хиям военные нашли вход в тоннель и подземную инфраструктуру возле храма.

Кроме того, в одной из школ в этом районе, как заявляют военные, были обнаружены сотни единиц оружия.

В армии Израиля считают, что отряды «Хезболлах» используют религиозные и гражданские объекты в военных целях.